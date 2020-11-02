“الهيبة الرد” يعود بعد انتظار ويتصدّر الترند

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدّر هاشتاغ “الهيبة الرد” الترند عبر “تويتر”، تزامناً من انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المسلسل الجماهيري الذي اعتاد المشاهدون انتظاره في رمضان، إلا أنّه لم يُعرض في رمضان الفائت بسبب انتشار جائحة كورونا وتعذّر متابعة التصوير بعدما قرّرت الدولة اللبنانية إقفال البلد والحد من التنقل والاختلاط.

وبعد استئناف التصوير، وسط ظروف صعبة، ها هو العمل الذي تحرص شركة “الصباح أخوان” على تقديمه بأضخم إنتاج، يبصر النور، معيداً المشاهدين إلى أجواء رمضان حيث منافسة المسلسلات. المفارقة أنه يكاد يلعب وحيداً في ميدانه، نظراً إلى الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها الشاشات اللبنانية وكل القطاعات بشكل عام.

إذاً، انطلقت الحلقة الأولى، مع استعادات تذكّر المشاهد بما حدث في الجزء الماضي، وسط أجواء من الثأر والغضب والانتقام، تنذر باحتدام التوتر في الحلقات المقبلة، خصوصاً مع غياب جبل شيخ الجبل (تيم حسن) عن الهيبة، وعودة نمر السعيد (عادل كرم)، مع تأزّم العلاقات بين عائلتي غازي شيخ الجبل وسلطان شيخ الجبل.

سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها جبل بأعجوبة، وقرّر أن يطفر في الجرود تاركاً خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق. من هنا، تنطلق أحداث الموسم الرابع من “الهيبة- الرد”؛ تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصّار، وسيم قزق، يزن طربية، وتحت إدارة المخرج سامر البرقاوي، (يُعرض على منصّة “شاهد VIP” أولاً، ثم على شاشة MBC4، ومحلياً عبر “أم تي في”). وإذ تسود الفوضى والتوتر مختلف أنحاء الهيبة، إثر غياب كبيرها، إلى حين دخول نمر السعيد إليها، حيث يستقبله الأهالي بالحفاوة والترحاب، تظهر رانيا (ديما قندلفت) ابنة جمال في القرية، الذي تمت تصفيته بإيعاز من أبناء أخته (أم جبل)، لترسم بعودتها علامات استفهام غير واضحة. فمَن سيكون الغالب، وكيف سيعيث نمر فساداً وبطشاً في الهيبة، ومتى يعود جبل؟ أسئلة وحدها الحلقات المقبلة تحمل إجابتها.