تامر حسني يعيد طرح أغنية “بألف سلامة” ويحقق الملايين في ساعات

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني سر حذفه أغنية “ألف سلامة” من على موقع “يوتيوب” رغم تخطيها حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة وتصدّرها المرتبة 33 في قائمة الفيديو الأكثر رواجًا حول العالم، مؤكدًا ان بعض جمهوره لاحظ مشكلة تقنية، حاول علاجها مع فريقه المساعد طوال الساعات الماضية، ولم يجد حلا سوى حذف الأغنية، وإعادة تحميلها من جديد.

وحققت النسخة الجديدة للأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أقل من 10 ساعات على إصدارها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”، كما تصدّرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً في مصر وعددٍ من البلدان العربية.

أغنية “بألف سلامة” تعد الأغنية الرابعة من ألبوم ” خليك فولاذي ” ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع و ميكس يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوي.

وكان تامر حسني قد نشر توضيحًا حول حذف أغنية “بألف سلامة” وإعادة إصدارها وقال عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: “نهاركم كله خير أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامة و أكيد مبسوط أنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم ١ وأنها حققت المركز الـ ٣٣ على مستوى العالم ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس”.

وتابع: “وأنا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاءً للجميع دا حقكم عليا و علينا كلنا أنا وصناع العمل المحترمين.. مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير.. نهاركم جميل زيكم ، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديدة”.

نفيد بالذكر أن تامر حسني يطرح أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان نجم الجيل قد أطلق في الأيام الماضية 3 أغنيات من الألبوم، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعا نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا عبر موقع “يوتيوب”.