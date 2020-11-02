شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس دويتو " قبل مامشي " لـفريق أم تى أم وهاني الدقاق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، بالفيديو والصور، كواليس دويتو " قبل مامشي" لـ فريق ام تى ام وهاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري ، وهى من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع محمد الفارة، وإخراج أحمد البندارى، تم تصوير الأغنية بأحد القصور في الشيخ زايد من المقرر طرح الفيديو في منتصف شهر نوفمبر الحالي.

قال تاكى عضو فريق أم تى أم لـ"الخليج 365" إنه يقدم فكرة مختلفة وجديدة بالكليب كما هومعتاد فى كل أعمال الفريق، وتمنى أن ينال الدويتو إعجاب الجمهور وقت عرضه على يوتيوب.

من ناحيه أخرى طرحت فرقة MTM مؤخراً ألبومها الغنائى الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، ضم 8 أغنيات مختلفة، ظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات "ليريكال"، منها "مسرحية"، "نوتى بوى"، "مش ندمان"، و"شكرا يا حبايبى".

وظهرت MTM عبرالألبوم المنتظر بشكل موسيقى مغاير وجديد تمامًا عن المعتاد فى رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، مزجت خلاله بين نمط "الراب" و"ار اند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، واعتمدت على تجسيد "تيمة" زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية فى البوسترات الدعائية للأغانى.