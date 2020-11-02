شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى تنتقد عددا من ممثلى "100 وش": الغرور مقبرة الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت المخرجة كاملة أبو ذكرى عددا من ممثلى مسلسلها بـ 100 وش بسبب تصرفاتهم عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت كاملة أبو ذكرى قائلة "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم عايزه أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زى ما قلنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللى قدمتوها".

وتابعت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره وربنا يهدي".

ومسلسل بـ100 وش، عرض في رمضان الماضى ومن بطولة نيللى كريم و آسر ياسين، وعلا رشدى ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، و زينب غريب و دنيا ماهر وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.

شهد ختام مهرجان الجونة فى دورته الرابعة عرض كليب كوميدى تخيلى عن قيام فريق عمل مسلسل 100 وش بسرقة جوائز المهرجان، إلا أن مدير المهرجان انتشال التميمى أنقذ الموقف بجلب الجوائز من فريق 100 وش بشكل كوميدى.