شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير: اللى عملته فى مهرجان الجونة كل ممثلين الأكشن بيعملوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان رامز أمير، إن الأشخاص الذين وجدوا فيما قام به خلال مشاركته بمهرجان الجونة السينمائى، أنه جيد أكثر بكثير من الأشخاص الذين رأوه بشكل سلبى، مشيرًا إلى أن كل نجوم الأكشن العالميين يقومون بفعل تلك الأشياء على السجادة الحمراء مؤكدا أن الجمهور تعجب فقط لصدور مثل هذه الحركات من ممثل مصرى.

وتابع أمير خلال مداخلة عبر خاصية زووم في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى، والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه سعيد للغاية وفخور بمشاركته في مسلسل الاختيار، مشيرًا إلى أن العمل فى الفن ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالفن وقسم أخر تسويقى، ولكن هناك الكثير لا يعلم هذا الامر، مضيفًا أنه يقوم بالتمرين والتدريب يوميًا حوالى سبع ساعات على رياضات التايكوندو والباركور وهو أنسان رياضى أكثر من كونه ممثل.

وفى وقت سابق رد رامز أمير على بعض الانتقادات والتعليقات التي ترددت عليه عقب الحركات القتالية التي، قدمها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.

ونشر رامز أمير، صورة له بحركة "فتح الحوض" على الريد كاربت في ختام الجونة السينمائي، وصورة للنجم العالمى فان دام على السجادة الحمراء بنفس الحركة.

وكتب رامز على الصورة قائلا:" الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملتها بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، و هفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكش متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور ".