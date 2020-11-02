شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم أغنية سينجل جديدة عن الندم بعد الفراق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم هانى شاكر لأول مرة الشاعر إيهاب عبد العظيم، فى أغنية سينجل جديدة لم يستقر على اسمها حتى الأن ولكنها تتحدث عن الندم بعد الفراق، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل وهندسه صوت ياسر أنور، ويقدم هانى الأغنية باللون الدرامى تحمل طابع حزين، وقال شاعر الأغنية إيهاب لـ"الخليج 365"، هانى شاكر يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته بأن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، على أن يتم تصويرها الأيام المقبلة من إخراج بتول عرفة علي أن يتم طرحه شهر المقبل.

من ناحية أخرى، طرح وطرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

كان قال هانى شاكر مؤخراً إنه لا يحب أن تقدم سيرته فى عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم، خاصة أنه يرى أنها لن تقدم بشكل مميز، وفى ناس كبار اتعملت سيرتهم فى أعمال ولم تنجح، وأضاف الفنان الكبير هانى شاكر، "عمرى ما كنت مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا قائلا، "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".