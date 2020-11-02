سميرة سعيد بشعر كيرلي وريم البارودي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة له من داخل أحد فنادق دبي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا طويًلا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سميرة سعيد

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نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي، وفستان اسود.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة تجمعها بالفنانة هبة مجدي وزوجها محمد محسن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فراس سعيد

نشر الفنان فراس سعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" كلاسيكية.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الفستان أسود والقلب أبيض".