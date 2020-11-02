رانيا يوسف عن "فستان البطانة": بنتي حرة ومن حقها تلبس اللي هي عايزاه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قالت الفنانة رانيا يوسف، مساء الأحد، إن ارتداء ابنتها "نانسي" لفستان "البطانة" الشهير، خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كان فكرة الابنة ولم يكن لها هي أي دخل في ذلك.

وأضافت رانيا، خلال مداخلة مع برنامج "MBC Trending" عبر فضائية MBC 4، "ظهورها بفستان البطانة كان فكرتها هي، وهي اللي قالتلي: أنا عايزة أجي معاكي على الريد كاربت وألبس الفستان، قولتلها يلا يا حبيبتي اعملي اللي أنتِ عايزاه".

تابعت: "بنتي حرة ومش فنانة ومن حقها تلبس اللي هي عايزاه من غير ما حد ينتقدها، أنا بحب بناتي أوي هما اللي بيلبسوني وبيفكرولي وبيختارولي، أنا والبنتين عاملين عصابة صغيرة كده، الحمد لله ربنا يخليهم لي".

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وحول تعرضها لانتقادات، قالت: "السوشيال ميديا بقت حاجة سخيفة أوي، وكل اللي له رأي أو ملوش بيدخل في حياة البشر بشكل غير طبيعي، ويا ريت كل واحد يخليه في نفسه وينتقد نفسه الأول قبل الآخرين".

استكملت: "أنا الحمد لله ربنا مديني ثقة في نفسي وطول ما أنا في حالي ومش بأذي حد محدش له عندي حاجة، وبناتي كمان عندهم ثقة في نفسهم وحرين وبيعتمدوا على نفسهم ويتعلموا من اللي بيحصلي عشان يبقوا بنات أقوياء".

وأُقيم مساء يوم الجمعة الماضي، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "الإنسان والحلم".