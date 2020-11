أطلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ على متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وفاجأتهم بنشرها صورة حديثة لها بدت فيها بغاية الجمال، وعلقت نوال على الصورة كاتبة :”It’s simple,very simple… you don’t need to be perfect JUST BE BETTER THAN YESTERDAY”، ما معناه :”الأمر بسيط، بسيط جداً، لست بحاجة أن تكون في أحسن الأحوال، فقط كن أفضل من الأمس”.

وإنهالت التعليقات من متابعي نوال الذين تداولوا صورتها بشكل كبير، وأثنوا على إطلالتها الجميلة فيها، وقالوا إنها محقة في العبارة التي كتبتها.