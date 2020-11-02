تراند اليوم : انضمام إياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد لنجوم “الاختيار 2”

انضم كل من إنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وهادي الجيار.

ويستعرض مسلسل “الاختيار” بطولات القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويتولى كتابة الجزء الثاني من المسلسل السيناريست هاني سرحان، صاحب مسلسل “الفتوة” رمضان الماضي، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

وتناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.