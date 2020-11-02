يسرا المسعودي: "حكايات بنات" كره البنات فيا وأنا مش خطافة رجالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة التونسية يسرا المسعودي إنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل حكايات بنات، الذي قامت فيه بدور "داليا" وهى فتاة شريرة تحاول خطف رجل من زوجته. وأضافت الفنانة الشابة لـ"الخليج 365": "عمري ما اتعاملت مع حد زي شخصية داليا لأني مش بسمح بالناس دي تدخل حياتي".
وعن ردود الفعل عن شخصيتها في المسلسل قالت: "أنا مش خطافة رجالة، ومتفرغة لشغلي، الناس لازم تفرق بين التمثيل والحقيقة، المسلسل كره البنات فيا أنا بيجيلي تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت يسرا المسعودى من بين الحضور لحفل تتويج ملكة جمال مصر 2020 الذى إقيم فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وشاركت يسرا المسعودى فى الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجناينى، وبطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.
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