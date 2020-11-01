بعد الصدام.. حيرة القلب والعقل بين حبيب خائن وزميل مثالي

متابعة بتجــــــــــــرد: يعود فيلم After We Collided أو «بعد الصدام» بالمشاهدين إلى عصر الرومانسية، والحب الأعمى، والحب من غير أمل، ويحكي قصة تيسا التي تنغمس في قصة حب عاصفة (وخيانة في نهاية المطاف) في سنتها الجامعية الأولى، وتحاول أن تبدأ حياة جديدة كمتدربة في دار للنشر.

وما بين حبيب لا يستحقها، وتحبه، وحبيب يسعى لإرضائها ولكنها لا تشعر معه بأية عاطفة، تمضي حياة تيسا هادرة بين الإصغاء لنداء قلبها أو منطق عقلها.

الفيلم دراما رومانسية كتب السيناريو لها أنا تود وماريو سيلايا، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم لآنا تود صدرت عام 2014، وتعد جزءاً ثانياً لفيلم «أو بعد» الذي عرض عام 2019.

ورغم تحفظات النقاد، إلا أن الفيلم يحقق نجاحاً جماهيرياً سواء في أوروبا أو أمريكا ربما ليثبت حاجتنا الماسة للرومانسية في ظل كآبة المشهد العام عالمياً في عام كورونا والحجر الذاتي وإغلاق دور السينما، وغلبة الماديات.

يبدأ الفيلم بمحاولة هاردن حبيب تيسا السابق استعادتها، وإحياء الحب بينهما من جديد، في الوقت الذي تتعرف فيه إلى زميل جديد في العمل يدعى تريفور، يجعلها مترددة في مشاعرها، ولكن هاردن يستشعر الخطر منه، ويوقن أنه غريمه في حبها.

وبعد فترة قصيرة من الجفاء بين تيسا وهاردن، يتصالح الاثنان بعد لقاء في فندق، وتدخل من والدته اللطيفة التي تظاهر الاثنان أمامها أنهما يلتقيان ويحبان بعضهما حتى يرضيانها.

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وتمضي الحياة متقلبة بين تيسا وهاردن، والنار تحت الرماد، بعد أن أيقنت أن قلبها لا يميل له 100% وتقع في حيرة بين الحب والخداع، الخيانة والسماح، الماضي وضمانات المستقبل، في الوقت الذي تشعر فيه ببعض الانجذاب إلى رفيقها في العمل.

تكثر المشاحنات بين الحبيبين، ويعتقد كثيرون في حياتها، أن هاردن ليس الأنسب لها، ويحاول بعضهم إقناعه بالابتعاد عنها، حتى تضبطه في وضع غير مناسب مع فتاة أخرى، وتقرر الابتعاد عنه مرة ثانية.

تتعرض الفتاة لحادث تصادم، وعندما يتصل بها حبيبها هاردن يرد عليه تريفور ويطلب منه الابتعاد عنها، ويضطر هاردن لكتابة رسالة إلى تيسا يشرح لها ماضيه مع تلك الفتاة وقراره بإنهاء العلاقة بينهما، في الوقت الذي يخبرها فيه تريفور بما قاله لهاردن.

ورغم كل مساوئه، عندما يظهر هاردن، يرق له قلب تيسا، في تطبيق درامي لمبدأ أن «الحب أعمى»، وفي محاولة منه لكي يثبت لها تمكن حبها منه، يظهر لها وشماً يؤكد أنها حبه الوحيد ويعدها أنه لن يتركها أبداً، وتخرج معه، في الوقت الذي كان يتدرب فيه زميلها في العمل تريفور أمام المرآة لكي يقنعها بالخروج معه.

الفيلم من إخراج روجر كامبل، وهو دراما رومانسية تستكشف العلاقة المروعة والمتقلبة بين شابين هما تيزا يانج «جوزفين لانجفورد» وهاردين سكوت «هيرو فينس»، وخاصة وهم يصارعان شياطينهما ووساوسهما العاطفية.