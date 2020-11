“دعه يذهب”.. صراع زوجين لإنقاذ الحفيد من امرأة غامضة

متابعة بتجـــــــــــرد: على طريقة وختامه مسك، استطاع النجم كيفن كوستنر اللحاق بالموسم الدرامي لعام كورونا 2020، بالفيلم العائلي الإنسانيLet Him Go أو دعه يذهب، الذي يعرض في دور العرض والمنصات السينمائية الرقمية بداية من 6 نوفمبر.

الفيلم من إخراج وسيناريو توماس بيزوكا الذي يشارك في التمثيل مع ديان لين، بولا مازور، كيلي كارتر.

تتمثل الثيمة الأساسية للفيلم في محاولة زوجين إنقاذ حفيدهما من قبضة أسرة خطرة اختطفته وتحفظت عليه.

فبعد أن يفجع الزوجان بوفاة ابنهما، يقرر الضابط المتقاعد جورج بلاكليدج “كوستنر” وزوجته مارجريت “لين” أن يغادرا مزرعتهما في مونتانا لكي ينقذا حفيدهما الصغير من قبضة أسرة غامضة مريبة تعيش في داكوتا، تترأسها امرأة قاسية متوحشة هي بلانش ويبوي.

ويحاول الجدان بالحسنى استرجاع الحفيد والرجوع به للمزرعة، ولكنهما يدركان أن الزعيمة الغامضة ليست لديها أية نية لكي تحرر الطفل وتتخلى عنه، ويقرر الاثنان أنه لا مناص أمامهما من القتال حتى النهاية من أجل الحفاظ على الأسرة وإعادة الطفل إلى أحضانهما لعله يعوضهما عن الابن الراحل.

بالنسبة للمخرج توماس بيزوكا، لم يكن مستغرباً الجمع بين السيناريو والإخراج لأنه معتاد على ذلك، وفعل ذلك من قبل في العديد من الأعمال، وآخرهاThe Family Stone أو حجر العائلة.

أما كيفن كوستنر، نجم الفيلم الشهير “الرقص مع الذئاب” فقد شاهدنا له في العام الماضي فيلمين أولهما The Highwaymen أو عمال الطرق مع وودي هارلسون، وهو تنويع على الفيلم الشهير بوني وكلايد، حيث تتضافر جهود حارسين لتعقب اللصين الشهيرين.

أما الفيلم الثاني فهو The Art of Racing in the Rain أو فن السباق تحت المطر، ويشاركه البطولة أماندا سيفريد، وهو فيلم كوميدي اجتماعي يدور حول علاقة بين بطل سباق سيارات وكلبه الأثير، حيث يتعلم البطل ديني أن تكتيكات السباق وأساليبه تصلح أيضاً لشق الطريق بنجاح في الحياة.