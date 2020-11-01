زوجة شون كونري تكشف: كان يعاني الخرف

متابعة بتجـــــــــــرد: نقلت صحيفة “ذي ميل أون صنداي” عن زوجة الممثل البريطاني شون كونري الذي توفي السبت عن 90 عاماً، أنه كان مصاباً بالخرف وتوفي بسلام.

وقالت ميشلين روكبرون وهي رسامة فرنسية والزوجة الثانية لكونري إن الأخير الذي اشتهر بتجسيده شخصية العميل السري 007 “توفي أثناء نومه بسلام، كنت معه طوال الوقت وفقد الوعي، هذا ما أراده”.

وكشفت أنه “كان يعاني الخرف وكان لذلك تأثير سلبي عليه، لقد كان رائعاً وكانت لدينا حياة رائعة، سيكون الأمر صعباً جداً بدونه، وأنا أعلم ذلك، لكن لا شيء يدوم إلى الأبد”.

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وأعلن جايسون نجل السير شون كونري لهيئة “بي. بي. سي” أن والده توفي بسلام أثناء نومه ليل الجمعة السبت خلال وجوده في جزر البهاماس وكان “يشعر بتوعك منذ فترة”.

وعقب انتشار خبر وفاة الممثل الأسطوري الذي كان أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند، صدر سيل من مواقف التعزية بأحد أبطال الشاشة الأكثر شهرة وشعبية في بريطانيا.

وقال الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي تولى في السنوات الأخيرة دور جيمس بوند في أحدث أفلام السلسلة، إن شون كونري وضع أسس عهد وأسلوب سينمائيين.