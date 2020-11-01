شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يستأنف تصوير "العنكبوت" منتصف نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد السقا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، يوم 15 نوفمبر الجارى في الديكورات الخاصة للعمل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، حيث صور السقا عدد مشاهد الأكشن من الفيلم فى ديكور مطعم صيني، ونتيجة هذا المشهد أصيب شخص من فريق عمل مصمم المعارك والأكشن اندرو بكسر في الأنف، واصطحبه أحد صناع العمل من فريق الإنتاج إلى أحد المستشفيات في الحال.

فيلم "العنكبوت" إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، حيث صور السقا في العديد من الأماكن المتفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.