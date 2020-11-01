شكرا لقرائتكم خبر عن أم التنانين تسخر حياتها للاهتمام بكلبها بعد ظهورها المتكرر بصحبته بشوارع لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت أخبار النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية "أم التنانين" الشهير فى سلسلة Game Of Thrones، من مشاركاتها المتعددة في الأعمال السينمائية والدرامية، لظهورها المتكرر برفقه كلبها "تيد" في شوارع لندن.

ومن حين لآخر، ترصد وسائل الاعلام العالمية، تجول النجمة العالمية صاحبة الـ 34 عاماً، وهي تتجول في شوارع مدينة لندن الإنجليزية برفقة كلبها، لتتحول حياتها بشكل كبير للاهتمام به والابتعاد عن كاميرات السينما خلال الفترة الأخيرة.



إميليا كلارك



أميليا كلارك وكلبها تيد

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واحتفلت الفنانة العالمية البريطانية إميليا كلارك بعيد ميلادها الـ 34، منذ عدة أيام، على طريقتها الخاصة، حيث حاولت التخلص من خوف التقدم في العمر من خلال قفزها من الطائرة في تجربة وصفتها بالأكثر إثارة.

وشاركت الممثلة إميليا كلارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها في عيد ميلادها بعد قفزها من الطائرة معلقة: "ما الذي يمكن أن يضاهي الرعب الوجودي العميق لعيد ميلاد آخر؟.. ما هو القفز من طائرة ملعونة". من ناحية أخرى، شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بصحبة كلبها تيد وهى تتغزل فى كلبها الذى دائم الظهور معها.