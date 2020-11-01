نادية مصطفى: سعيدة بتكريم محمد سلطان مكتشفنى فى أغنية "مسافات".. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة نادية مصطفى لـ"الخليج 365" على هامش افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 29 إنها سعيدة بالمشاركة فى دورة هذا العام المقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مضيفة أنها سعيدة كذلك بتكريم الشخصيات الهامة التي أثرت في الحياة الفنية في مصر ومنهم الموسيقار محمد سلطان الذي اكتشفها في بداية مشوارها الغنائي في أغنية "مسافات" لافتة إلى أنه يعتبر أخا بالنسبة لها.
وكرم القائمون على مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، والذى انطلق حفل افتتاحه منذ قليل، عددًا من عدد من الشخصيات الفنية المهمة التي أثرت في الحياة الغنائية واكتشاف عدد من المطربين، ومن هؤلاء المكرمين الموسيقار محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة، وفريق الأصدقاء وهم مني عبدالغني وحنان وعلاء عبدالخالق الذي اعتذر بسبب ظروف خاصة به، والموسيقار يحيى مهدي، محمد قطب، عارف الكمان محمود عثمان، عارف الناي محمد عبدالنبي، الباحثة ماجدة عبدالسميع، المطرب ماهر العطار، فنان الخط العربي مصطفي عمري، الشاعر بخيت بيومي.
وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الـ 29 من مهرجان الموسيقى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل مؤكدة أن دورة هذا العام تعتبر استثنائية في ظل الظروف التي مرينا بها وانتشار فيروس كورونا، مضيفة أن القائمين على الأوبرا نجحوا فى احياء العديد من الحفلات هذا العام، على مسرح النافورة في الهواء الطلق، لافتة إلى أنه نفس المسرح الذى سيقام عليه افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام.
وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم قد أعلنت عن تنظيم دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصورة استثنائية تطبق خلالها كل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.
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