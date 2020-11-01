شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص لـ جمال سلامة وحلمي بكر ومحمد سلطان بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم القائمون على مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، والذى انطلق حفل افتتاحه منذ قليل، عددًا من عدد من الشخصيات الفنية المهمة التي أثرت في الحياة الغنائية واكتشاف عدد من المطربين، ومن هؤلاء المكرمين الموسيقار محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة أثناء حضورهم حفل افتتاح المهرجان، ويعد هذا التكريم خاص لهم بعد تقديمهم ألحان لكبار النجوم في مصر والوطن العربى.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الـ 29 من مهرجان الموسيقى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل مؤكدة أن دورة هذا العام تعتبر استثنائية في ظل الظروف التي مرينا بها وانتشار فيروس كورونا، مضيفة أن القائمين على الأوبرا نجحوا فى احياء العديد من الحفلات هذا العام، على مسرح النافورة في الهواء الطلق، لافتة إلى أنه نفس المسرح الذى سيقام عليه افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام.