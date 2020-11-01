شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي صابر: مهرجان الموسيقى العربية ملحمة فنية.. وتكريم فريق الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية خلال كلمته على هامش افتتاح مهرجان الموسيقى العربية المقام الآن على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، أنه يتجه بالشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على دعمها هذا العام لإقامة المهرجان وبذل مجهود كبير بخروجه للنور، مضيفاً أنه يشكر أيضاً الدكتورة جيهان مرسي مديرة المهرجان متمنياً أن تكون دورة موفقة لأن المهرجان يعتبر ملحمة فنية تشرق كل عام.

وبدأت مراسم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بتكريم عدد من الشخصيات أبرزهم فريق الأصدقاء ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية وهم مني عبدالغني وحنان وعلاء عبدالخالق الذي اعتذر بسبب ظروف خاصة به، كما تم تكريم الموسيقار يحيى مهدي، محمد قطب، عارف الكمان محمود عثمان، عارف الناي محمد عبدالنبي، الباحثة ماجدة عبدالسميع، المطرب ماهر العطار، فنان الخط العربي مصطفي عمري، الشاعر بخيت بيومي.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.