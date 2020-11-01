شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت جنا عمرو دياب بالهالوين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جنا عمرو دياب بعيد الهالوين على طريقتها الخاصة، حيث نشرت جنا مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام ووضعت مكياج من اللون الأسود على وجهها، وكتبت على الفيديو قائلة: "لم التقط صورًا وهذا كل ما لدي".

وفى سياق آخر أشعل الهضبة عمرو دياب، أجواء مهرجان الجونة، بعد انتهاء حفل ختام المهرجان وتوزيع جوائز الدورة الرابعة، أول أمس الجمعة، وأحيا حفل "الافتر بارتي"، حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

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تقول كلمات أغنية "الجو جميل": "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

وخطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيري، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلي علوي، الهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشي، عبير صبري، أمينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقي، شيرين رضا، رزان مغربي، وفاء عامر، ايتن عامر، هبة السيسي وغيرهن.