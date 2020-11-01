انطلاق مهرجان الموسيقى العربية.. تكريم كبار المبدعين في دورة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أقيم مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، وسط إجراءات احترازية مشددة لدورة استثنائية، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، الذي قدّمته الإعلامية جاسمين طه زكي، بكلمة جيهان مرسي والتي تقدمت بالشكر خلالها للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة النشاط الفني مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا".

أوضحت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم تقدر الخطوة التي اتخذتها القيادة السياسية بعودة النشاط الفني والثقافي، لذا حرصت على إقامة الدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية بإجراءات استثنائية بأفضل صورة وإجراءات صارمة كما اعتاد جمهوره.

فيما كشف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، عن أهمية مهرجان الموسيقى العربية، لافتا إلى أنه يعد من زمن الفن الجميل، موضحا أن هذه الدورة تعد الأصعب في تاريخ المهرجان نظرا لانتشار فيروس كورونا، موجها الشكر لوزيرة الثقافة.

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ومن جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إن المهرجان كان ومازال عرس ثقافي ونموذج لقوة مصر الناعمة، مشيرة إلى أن المهرجان لعب دورا في إعادة زمن الفن الجميل وفتح بابه للعديد من الفنانين لينطلقوا من خلاله إلى النجومية.

ووجهت وزيرة الثقافة التحية للراحلة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان، موجهة التحية للفنانين المشاركين في دورته الاستثنائية، مختتمة كلمتها بـ"تحيا مصر".

وكرم المهرجان مبدعين ساهموا في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بمنحهم درع المهرجان، وهم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري الذي يقام معرض إبداعاته بقاعة صلاح طاهر، بالإضافة لتكريم خاص للموسيقار محمد سلطان، والملحن حلمي بكر، والدكتور جمال سلامة.

وتتضمن الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة، هم حسب الترتيب: نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيري، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، علي الهلباوي، علي الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدي، أمجد العطافي، كارمن سليمان، مي فاروق، عاصي الحلاني، هاني شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، أحمد سعيد، صابرين النجيلي، حسام حسني، محمد الحلو، مروة حمدي، محمد الخولي، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعي، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجي، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولي، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبي، حنان ماضي، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعي (تونس)، مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكي، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.