وليد مصطفى يشتري حقوق رواية "شلة ليبون" لتحويلها إلى فيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف المنتج وليد مصطفى المالك لإذاعة "إينرجي"، أنه اشترى حقوق رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن استعدادا لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم.

وقال مصطفى، في بيان له، إنه "أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وأنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".

وتدور رواية "شلة ليبون" حول سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عاما منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك، وكانت ليلة رأس السنة عام ٢٠١٠ مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبرى، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته "لعبة" اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.

صدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر، وحققت نجاحا ملحوظا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة.