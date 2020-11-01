وليد مصطفى يشتري حقوق رواية "شلة ليبون" لتحويلها إلى فيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:
كشف المنتج وليد مصطفى المالك لإذاعة "إينرجي"، أنه اشترى حقوق رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن استعدادا لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم.
وقال مصطفى، في بيان له، إنه "أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وأنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".
وتدور رواية "شلة ليبون" حول سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عاما منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك، وكانت ليلة رأس السنة عام ٢٠١٠ مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبرى، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته "لعبة" اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.
صدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر، وحققت نجاحا ملحوظا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة.
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