منة فضالي تنشر صورة من كواليس مسلسل "هي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من كواليس مسلسل "هي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت منة على الصورة : "نانسي من مسلسل هي قريبا على قناة النهار، إخراج الأستاذ محمد النقلي تأليف أحمد صبحي إنتاج شركة mgr الاستاذ ممدوح شاهين، دعواتكم".

المسلسل تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.