أول تعليق لـ زينب غريب بعد تعرضها للتنمر بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قالت الفنانة زينب غريب، مساء اليوم الأحد، إنها متفهمة لانتقاد البعض إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي، موضحة: "أنا متفهمة ومتقبلة جدا وبصدر رحب".

أضافت غريب، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أنها ليست حزينة من تنمر البعض على إطلالاتها في المهرجان، مستكملة: "أنا مش زعلانة، بالعكس أنا كنت مبسوطة إني قاعدة بتفرج على أفلام غيّرت في حياتي فعلا".

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تابعت: "أنا شوفت 10 أفلام في كام يوم ومكنش عندي فرصة الفترة اللي فاتت إني أشوف أفلام جميلة كده، وواجبنا كفنانين تقدير قمة الفن حينما يتم طرحه بهذا الشكل".

واصلت: "أنا روحت الجونة اتفرج على أفلام، وكنت مبسوطة إن الممثلين كلهم متجمعين، وكان في شعور بالطاقة الإيجابية وفي وعي وثقافة عالية".

وأُقيم مساء يوم الجمعة الماضي، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "الإنسان والحلم".