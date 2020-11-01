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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة أمل بوشوشة، على الإحتفال بالذكرى السادسة والستين على إنطلاق ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.
وكتبت بوشوشة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "من أجلك عشنا يا وطني.. نفدي بالروح أراضينا.. قد كنا أمس عمالقة في الحرب بذل أعادينا ..وإنا اليوم عمالقة في السلم حماة مبادئنا.. ثورة نوفمبر المجيدة.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار..تحيا الجزائر".
من ناحية أخرى، شاركت أمل بو شوشة في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "النحات"، وهو من بطولة باسل خياط، فادي إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته أمل بوشوشة في الذكرى الـ 66 لإنطلاق ثورة الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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