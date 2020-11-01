صور..فتحي عبدالوهاب ووائل إحسان يحضران مسرحية "اللوكاندة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان فتحي عبدالوهاب والمخرج وائل إحسان، على حضور العرض المسرحي "اللوكاندة".
ونشر الفنان أشرف عبدالباقي، صورًا من المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النجم الجميل ملك السيلفي فتحي عبدالوهاب والمخرج الكبير وائل إحسان في عرض اللوكاندة.. نورتونا".
مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، ويزو، حمدي المرغني، إبرام نشأت، وتعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح الريحاني.
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