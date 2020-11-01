"حقكم عليا".. تامر حسني يكشف سبب حذف أغنية "بألف سلامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان تامر حسني، سبب حذف أغنيته الجديدة "بألف سلامة" والتي طرحها أمس السبت ضمن ألبومه المنتظر "خليك فولاذي".

وكتب تامر، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "نهاركم كله خير، أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية (بألف سلامة)، وأكيد مبسوط أنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم ١ وأنها حققت المركز الـ٣٣ على مستوى العالم".

أضاف: "لكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس، وأنا من امبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب، ولما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاءً للجميع، دا حقكم عليا وعلينا كلنا أنا وصناع العمل المحترمين".

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تابع: "مش هوصيكم بقى، عايزين نسمعها تاني كتير، نهاركم جميل زيكم، أسيبكم تستمتعوا بالنسخة الجديدة وده اللينك الجديد".

"بألف سلامة" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي.