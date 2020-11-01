تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: عندي أنتيم وزوجي لا يغير من ذلك لأنه جامد

قالت الفنانة المصرية يسرا إن حبها الأول كان مع شخص يُدعى "علي" وهو من أدت له أغنية "بيع الجمل يا علي"، في الإذاعة لأنها كانت تحبه وقتها، لافتًة إلى أنّ "علي" ما زال في حياتها حتى الآن وأصبحا "أنتيم"، واصفة إياه بأنّه من أغلى الأشخاص.

وأكدت يسرا في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني أنّ علاقاتها العاطفية القديمة لم تستمر لكنهما أصبحا أصدقاء، مردفًة أنّ زوجها "خالد" لا يغير من ذلك وعلقّت: "هو عارف إنه حبي الكبير والوحيد، خالد مبيغيرش وهو عارف إنهم أصدقائي.. خالد جامد".

وبشأن خلو علاقاتها العاطفية من الوسط الفني، قائلة إنّ الوسط الفني عائلة كبيرة وقوية، متابعًة: "يا نحب بعض أوي يا منحبش بعض خالص، وده طبيعي وبيبان والذكي هيفهم، ومخطرش على بالي اتجوز ممثل كان أهم حاجة عندي لازم أحب أوي اللي قدامي عشان استحمل كل الظروف".

ونوّهت يسرا بأنّ هناك بعض الرجال ظهروا في حياتها في الوقت الخاطئ لأنها وقتها كانت تتمنى أن تكون أفضل لأنها حزنت عليهم رافضًة الكشف عن ذلك الشخص الذي حزنت عليه معقبًة: "الحكاية متنفعش تتحكي من غير اسم مش من حقي".