مدرب نورمحمدوف يتحدث عنه: عاش في منزل أميركية وهذا ما كان يرعبه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 8:09 مساءً

تحدث مدرب حبيب نورمحمدوف، الأمريكي خافيير مينديز، في مقابلة مع إذاعة ” Submission Radio”، عن بداية مسيرة البطل الروسي وجانبا من حياته عندما عاش في منزل مدربة المصارعة الأمريكية كارولين ويبستر.

وقال مينديز “عندما ظهر حبيب لأول مرة في اتحاد “ACA” للفنون القتالية المختلطة (في عام 2012)، كان من الصعب تخيل أنه سيعيش في سان خوسيه، لأنه مكلف للغاية. ولم يكن لديه أي مال. في البداية استضافته مدربة المصارعة كارولين ويبستر في منزلها للعيش”.

وأضاف “كان لدى كارولين العديد من الكلاب في المنزل. إنها كلاب صغيرة، وهي كلاب أليفة، وتعيش فقط في المنزل. ثم اتضح أن حبيب يخاف بشدة من الكلاب! وقد قاد هذه الكلاب الأليفة إلى الشارع! يجب أن تعيش هذه الكلاب في الداخل، بينما هو أخرجهم إلى الشارع. كما علق حبيب قفازاته في كل مكان للتجفيف، وكان هناك شيء ما يجف حتى على الشجرة”.

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نورمحمدوف ومينديز

وروى مينديز أن كارولين قامت بالاتصال به، قائلة: “خافيير، لا أعرف كيف أخبرك بهذا، لكن حبيب طرد كل كلابي إلى الشارع، ولكن عليها أن تعيش في المنزل!”.

فاتصل منديز بحبيب ليستفسر منه ما حدث، متسائلا: “لماذا طردتها إلى الشارع؟”، فرد حبيب قائلا: “أيها المدرب، أنا أخشى الكلاب! ولا أستطيع فعل أي شيء بنفسي!”.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) بطل “UFC” للوزن الخفيف، تغلب على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الماضي في جزيرة “القتال” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأعلن اعتزاله مباشرة على الحلبة، بعد 29 انتصارا حققها خلال مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.