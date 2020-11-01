كيكي سيتين يخرج عن صمته في أول لقاء منذ إقالته من تدريب برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

تحدث مدرب برشلونة المقال كيكي سيتين في أول لقاء له بعد إقالته من تدريب فريق البرشا منذ شهر أغسطس الماضي.

خرج كيكي سيتين، مدرب برشلونة السابق، عن صمته، وتحدث، في حوار حصري مع صحيفة “الباييس”، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن برشلونة تعيين المدير الفني الهولندي رونالد كومان، لتدريب الفريق الأول، بديلا للمدرب المقال كيكي سيتين.

وأقال “البارسا” سيتين بعد 7 أشهر في منصبه، عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، والخروج من الموسم دون أي لقب.

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وقال المدرب البالغ من العمر 62 عاما: “هناك لاعبون ليس من السهل إدارتهم، وليو ميسي واحد منهم”.

وأضاف: “لا يمكنني فعل أي شيء إزاء هذا الأمر، إذا كان القائمون على النادي يقبلون بوضع ميسي ولم ينجحوا في تغييره منذ سنوات، من أنا لأغيره؟”

وتابع: “إنه لاعب متحفظ للغاية..، لا يتحدث كثيرا لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدك أن تراها”.

وأردف سيتين قائلا: “ميسي هو الأفضل على الإطلاق. كان هناك الكثير من اللاعبين الرائعين، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها ميسي على مر السنين لم يصل لها أي شخص من قبل”.

وعن تجربته في الفريق الكتالوني، ذكر: “التجربة في برشلونة كانت غير عادية، كنت في تجربة فريدة، وأخبرت اللاعبين منذ اليوم الأول أنني لم أكن في غرفة ملابس كهذه من قبل، وأنني أتعامل مع أفضل اللاعبين من العالم”.