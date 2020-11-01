مصري يرمى كيس بداخله آلاف الدولارات ظنا منه أنه كيس قمامة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 7:28 مساءً

من المؤكد ، أن الإنسان الذي يمتلك عشرات الآلاف من الدولارات، أن يحفظها في أكثر الأماكن أماناً، لا أن يضعها في كيس قمامة،

تسبب خطأ وقع فيه مقيم مصري في منطقة الجابرية في الكويت، بخسارة مبلغ 8 آلاف دينار، أي أكثر من 26 ألف دولار، بعد رميه لكيس النقود ظنا منه أنه كيس قمامة.

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ورمى المقيم المبلغ الذي كان موضوعا في كيس إلى جانب أكياس أخرى فيها قمامة في الحاوية، عن طريق الخطأ، وعندما عاد لتفقد المبلغ علم أنه قام برميه مع أكياس القمامة، وبالعودة إلى مكان رميه لم يعثر عليه؛ لرفع سيارة البلدية كل الأكياس من الحاوية.

ونقلا عن صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تقدَم المقيم ببلاغ إلى الجهات الأمنية مرفقا إياه بمستند استلامه للمبلغ، حيث باشرت إدارة المباحث إجراءات التحري لمعرفة صحة البلاغ وملابسات القضية.

وتُعتبر الجالية المصرية أكبر جالية عربية في الكويت، يبلغ عدد أبنائها قرابة 600 ألف شخص، يعيشون في البلد الذي يبلغ عدد سكانه كاملا، نحو أربعة ملايين و 700 ألف شخص.