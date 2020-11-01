تراند اليوم : مع الف سلامة .. تامر حسني يقدم إعتذار رسمي لجمهوره – إتفرج

فوجئ جمهور الفنان تامر حسني، بحذف أغنيته الجديدة “بألف سلامة” من ألبوم “خليك فولاذي” بعد ساعات من نشرها على موقع الفيديوهات Youtube، برغم تحقيقها نسب مشاهدة عالية.

وأوضح تامر حسني السبب في حذف الأغنية من موقع الفيديوهات الشهير، عبر منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع Facebook: “نهاركم كله خير أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامة وأكيد مبسوط إنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم ١ وإنها حققت المركز الـ ٣٣ على مستوى العالم ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس، وأنا من امبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب”.

تابع تامر حسني: “لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاءً للجميع دا حقكم عليا وعلينا كلنا أنا وصناع العمل المحترمين، مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخة الجديدة ودا اللينك الجديد”.

وكان تامر حسني قد طرح قبل هذه الأغنية ثلاث أغاني من نفس الألبوم هي: “اختراع” التي قدمها مع الفنان محمود العسيلي، و”فجأة افترقنا” و”مبطلناش إحساس”.

“اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.

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ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل حفل إطلاق ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، الذي كان من المقرر أن يقام في الجونة في الخميس 29 أكتوبر، ولم يعلن حسني عن الموعد الجديد بعد.

وكتب تامر عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram مخاطبا جمهوره: “مسا العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا”.