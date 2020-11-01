تراند اليوم : أصالة إتعقدت من الرجالة بسبب طليقها : مش هتجوز تاني – فيديو

تحدثت المطربة السورية أصالة نصري عن فكرة زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة خلال لقائها مع زهرة الخليج، أثناء تواجدها في الجونة، :”قرار نهائي لا رجعة فيه لن أتزوج مرة أخرى.. عندي 4 ولاد وعندي أصحاب وشغل كتير عندي اللي بيلهيني لأخر العمر، والظاهر أن هذا المشروع ما فلحت فيه”.

وأضافت أصالة: “لم أفقد الثقة في الرجل، ليس لدي مشكلة مع الرجل، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو أبي، وبحب الرجل صديق وأخ ويمكن أقرب من الست”.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت طلاقها من المخرج طارق العريان، في يناير الماضي، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأما هما “علي” و”آدم”.