تراند اليوم : يسرا .. الصمت في حرم الجمال جمال – إتفرج

شاركت الفنانة الكبيرة يسرا جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وتألقت يسرا بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا سترة باللون الأبيض، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل “خيانة عهد” والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

على جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.