تراند اليوم : الجونة تدق طبول زفاف درة غدا .. شاهد تفاصيل الحفل

تحتفل الفنانة التونسية درة غدًا الإثنين بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد وذلك في حفل محدود الدعوات بالجونة .

وعلمنا أن الحفل سيقام في فندق أحد فنادق الجونة ، وقد بدأت تجهيزات الحفل يوم السبت وذلك بعد أن انتهى مهرجان الجونة.

وحرصت درة على حضور حفل الختام كي تشرف على الدعوات الموجهة إلى أصدقائها حيث دعت عدد كبير من الفنانين المتواجدين بالجونة، بالإضافة إلى الإتفاق مع بعض النجوم الذين غادروا المهرجان مبكرًا على العودة مرة أخرى مساء اليوم الأحد أو صباح الإثنين.

وعلى رأس المدعوين خالد الصاوي وزوجته، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، تامر حبيب، بشرى، ونجيب وسميح ساويرس.

وحرصت درة خلال الأيام الماضية على إحاطة خبر زفافة بسرية شديدة، بل نفت أيضًا الخبر مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.

وتعمدت درة عدم اجراء أية مقابلات إعلامية خلال حفل ختام الجونة ، وظهرت فقط على السجادة الحمراء لالتقاط الصور واتجهت نحو القاعة سريعًا وعقب حفل الختام غادرت سريعًا.

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وكانت درة قد أعلنت قبل مهرجان الجونة عن إطلاقها كبسولة أزياء من تصميمها بالتعاون مع مصمم الأزياء مهند كوجاك وتوقع الكثيرون أن تظهر بها خلال مهرجان الجونة ولكنها لم تفعل ذلك.

ومن المتوقع أن ترتدي درة فستان زفاف بتوقيع مصمم عالمي، ولم يُعرف حتى الأن من سيحيي حفل الزفاف من نجوم الغناء.

ورغم حرصها على حضور كل دورات مهرجان الجونة السابقة إلا أن درة اكتفت هذا العام بالظهور فقط خلال حفل الختام ورغم ذلك لفتت الأنظار نحوها بفستان أبيض أنيق.