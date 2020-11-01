تراند اليوم : دنيا عبد العزيز تعيش مأساة نفسية بسبب والدتها

دنيا عبد العزيز ، فنانة نجحت في اثبات موهبتها التمثيلية منذ مرحلة الطفولة وحفرت اسمها من ذهب حتى اصبحت واحدة من اهم نجوم جيلها وصاحبة رصيد مهم في الدراما والسينما.

دنيا عبد العزيز تكمل اليوم عامها الـ 38 فعي من مواليد 1 نوفمبر 1982.

ودخلت مجال التمثيل من خلال والدتها الممثلة دلال عبد العزيز التي عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم “صراع الزوجات” وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وخطفت الانظار حينها.

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وعانت دنيا عبد العزيز كثيرا بعد وفاة والدتها منذ بضعة اشهر حيث كانت تربطهما علاقة وطيدة وترافقها دائما في مواقع التصوير والسفر خارج مصر.

هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك بعد نشرها صورة لها بالمايو من خلال حسابها الرسمي على “الإنستجرام”، والتي علقت عليها قائلة :” ضائعة من غيرك يا أمي”.

قام البعض بمهاجمتها من خلال التعليقات كالتالي :”لا هوا واضح من الاستجمام”.

بينما قام البعض الأخر بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، قائلين :”الله يرحمها و يصبرك” و”الله يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. ربنا يصبر قلبك”.