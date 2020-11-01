شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تجدد دعمها لـ جو بايدن بصورة معه فى ولاية بنسلفانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن بايدن بمثابة الرئيس الذي تحتاجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن.



ليدي جاجا عبر تويتر

ونشرت النجمة العالمية ليدي جاجا، صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :"هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن".

ليدي جاجا بصحبة جو بايدن

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وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.

وشاركت ليدي جاجا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها خلال إدلاء صوتها في الانتخابات الأمريكية، معلقة: "الاقتراع هنا! إنه- VoteEarlyDay! – يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن!".

وفي وقت سابق، حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر الجاري.