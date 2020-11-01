شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن ملابس الفنانات بالجونة: "مسألة شخصية والدخول فيها أمر شائك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على ملابس الفنانات في مهرجان الجونة السينمائى، قائلا: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. هذه مسألة شخصية والدخول فيها أمر شائك".

,أضاف زكى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، على قناة الحدث اليوم، أن المهرجانات الفنية لها أهداف عديدة ,تؤكد أن قوت مصر الناعمة بخير، كما توجه رسالة أمن وأمان لمصر، رغم فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، معلقا: "مهرجان الجونة كان الحدث الأول على مواقع التواصل الاجتماعى وأكد أن السينما المصرية بخير وموجودة رغم كورونا".

وفيما يتعلق بدخول الفنانين في الإعلانات المضللة للمنتجات كمنتج "أبليكس"، الذى قضى بالحبس على الممثل القانوني للشركة لمدة عام وغرامة 900 ألف جنيه، قال نقيب المهن التمثيلية، إنه وجه العديد من الرسائل إلى الفنانين بضرورة الإطلاع على تراخيص المنتجات قبل الإعلان عنها، سواء من الجهات المعنية أو الوزارات المنوطة بهذا الأمر.

وحول مسألة تقديمه الاستقالة من نقابة المهن التمثيلية، نفى ذلك جملة وتفصيلا، قائلا: "ماقدمتش استقالة، ولكن تحدثت عن قضية التشغيل واتهام النقيب بعدم توفير فرص عمل للفنانين، وفى الفترة الماضية كان الإنتاج يتبع التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى ولكن الآن أصبح الإنتاج متشعب.. وبالتالي العمل بات يقل وللأسف هناك أشخاص يحملونى المسئولة وأنا غير مش مسئول عن الأمر وهو أكبر من طاقتى ولا يصح أن تهين نقيبه وتسبه!".