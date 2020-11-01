محمد سامي يتسبب في توقف تصوير "العميل صفر".. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - بدأ المخرج محمد سامي تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني والفنانة نيللي كريم، وذلك أمس السبت في شارع المعز، الذي يتواجد في منطقة الحسين بالقاهرة.

ويصور فريق عمل الفيلم داخل هذا اللوكيشن أخر مشاهد العمل في خلال الأحداث، وبعد إنتهائهم من تصوير هذه المشاهد سيتوقف تصوير العمل حتى يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، حيث إنه سيصور في هذا اليوم، وبعد ذلك سيتوقف تصوير العمل لعدة شهور، ومن المقرر أن يستكمل تصويره بعد انتهاء عيد الفطر المقبل.

والسبب في ذلك يرجع لإنشغال مخرج العمل محمد سامي بمسلسله "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وأمير كرارة، والذي سينافسوا به في المارثون الرمضاني المقبل، وذلك لأنه من المقرر أن يبدأ سامي تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحدد فريق عمل فيلم "العميل صفر" موعد طرحه في السينمات، وأصبح من المقرر أن يطرح في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل.

"العميل صفر" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين أكرم حسني ونيللي كريم كلا من الفنانين، لبلبة، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، ودارين حداد، وستيفاني صليبا، وليلى عز العرب، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.