OSN تعزز إنتاجاتها الأصلية بمسلسل No Man’s Land

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت OSN عن تعاونها مع شركة فريمانتل لإطلاق المسلسل الجديد No Man's Land الذي يبدأ عرضه غداً ضمن إصدرات شهر نوفمبر.

وهو أول مسلسل يتم تأليفه ضمن إنتاجات الشبكة الأصلية ليُبث عبر قناة OSN Series First وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، ويتألف المسلسل من ثماني حلقات تتميز بوتيرتها السريعة، .

وتدور أحداث المسلسل في الشرق الوسط وتحديداً في سوريا ويركز على الآثار الإنسانية على حياة سكان المنطقة، كما يسلط الضوء على جوانب لم يتم التطرق لها من قبل على الشاشة الكبيرة. ويأتي العمل في إطار جهود OSN لتقديم محتوى ترفيهي هادفٍ ومعاصر لمشتركيها.

ويروي مسلسل No Man's Land تفاصيل الحرب السورية من منظور شاب فرنسي يبحث عن أخته التي افترقت عنه، حيث يبدأ باكتشاف الغموض المحيط باختفاء أخته تدريجياً من خلال التعاون مع وحدة من المقاتلات الكرديات المواجهة لداعش، ليسافر معهن عبر أراضي تقع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي. ويركز المسلسل على الروابط العائلية، وتتنوع شخصياته بين المقاتلات الكرديات، اللواتي يشكلن ميليشيا لمواجهة داعش انطلاقاً من أيديولوجية مقاتلي التنظيم الإرهابي الذين يعتقدون بأن من يُقتل على يد امرأة لن يتمكن من دخول الجنة، والعملاء السريين وأصحاب التوجهات المثالية. ما يجعل منه عملاً لا يفوّت هذا الخريف.

ويُعتبر المسلسل أحد إنتاجات OSN الأصلية المرتقبة، ويعتمد نصَّه على وقائع حقيقية ليقدم نظرةً فريدةً على الأحداث المأساوية في سوريا، وتأثيرها على العالم. ويعتمد No Man’s Land على حبكة قصصية جريئة ورواية واقعية للأحداث.

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وبهذه المناسبة، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى في OSN: "انصب تركيز OSN هذا العام على تقديم محتوى يرتبط بالمنطقة من خلال إطلاق أعمال OSN الأصلية. نحن نقوم ببث أفضل محتوى ترفيهي لمشاهدينا في المنطقة على مدى عشرين عاماً، ونحن متحمسون الآن لتقديم مسلسل No Man's Land ذو الأبعاد الجيوسياسية بالتعاون مع شركائنا في فريمانتل كأول مسلسل ضمن أعمالنا الأصلية. وفي حين أنّ تحقيق النجاح التجاري مهمٌ لنا، إلا أن هدفنا من هذه الأعمال الأصلية يتمثل في تقديم الدعم لجيل جديد من كاتبي السيناريو الموهوبين حيث أننا نود إنتاج قصص جديدة وجريئة تعكس التطورات المتنامية في المنطقة. ونعتمد في ذلك على مبدأ بسيط في حال كان لديكم قصّة هادفة تستحق أن تُروى، تقدموا بها إلى OSN وسنساعدكم في تحقيقها".

وقال أماش اوس، نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق أوروبا لدى فريمانتل: "يُعد No Man’s Land، الذي يشارك فيه ممثلون عالميون، مسلسلاً درامياً عاطفياً يتميز بأحداثه السريعة وقصته التي ستلامس قلوب جميع سكان المنطقة. ونحن فخورون بهذا التعاون مع OSN، الذي سيمكننا من تقديم هذا العمل الراقي للمشاهدين في الشرق الأوسط ضمن أعمال OSN الأصلية".

يتألق في بطولة No Man's Land فيليكس مواتي، الذي شارك بطولة في The French Dispatch وLe grand bain، وميلاني تييري، التي تألقت في بطولة La Douleur وAu revoir là-haut، إلى جانب جيمس بوريفوي، المعروف بأدواره في Altered Carbon وFollowing وRome، وسهيلة يعقوب وجو بن عايد وجيمس كريشنا فلويد ودين ريدج وجوليا فور وفرانسوا كارون وسيلين سامي.

ويذكر أن المسلسل من إنتاج ماريا فيلدمان من ماشا برودكشنز، وإيتان منصوري وجوناثان دويك من سبيرو فيلمز، وكارولين بنجو وسايمون أرنال وكارول سكوتا من اوت اي كور تي في، وشارك في إنتاجه قناة آرتي فرنسا وفرسس برودكشن. كما يشارك كريستيان فيسبر من فريمانتل في إنتاج العمل، وتتولى فريمانتل توزيعه عالمياً.

