الموسيقار جمال سلامة وحلمى بكر يصلان دار الأوبرا لتكريمهما "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الموسيقار جمال سلامة إلى دار الأوبرا المصرية بصحبة ابن شقيقته المذيع محمد السماحى، من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام على مسرح النافورة، كما يتواجد معه الموسيقار حلمى بكر، حيث يكرمهما المهرجان هذا العام ضمن الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر.

ويعد هذا الظهور هو الأول للموسيقار جمال سلامة في حدث فنى وذلك بعد تجاوزه أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها نهاية العام الماضى، ونقل على إثرها للمستشفى، ومكث فيها فترة من أجل تلقى العلاج، وبعد عودته إلى المنزل حرص عدد من نجوم الموسيقى على زيارته والاطمئنان عليه، أبرزهم الديفا سميرة سعيد.

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الموسيقار جمال سلامة وحلمى بكر والمذيع محمد السماحى

تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى.

بالإضافة إلى عازف الوتيريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضًا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصورة استثنائية تطبق خلالها كل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.