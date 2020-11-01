شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش متغزلة فى إطلالة زوجها عمرو يوسف: "روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت كندة علوش فى زوجها عمرو يوسف بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام وظهر وهو خارج من الغرفة مرتديا بدلة كلاسيك، حيث كتبت كندة تعليقا على الفيديو: "روحى"، وتلك ليست المرة الأولى التي تشهد السوشيال ميديا غزل من قبل الفنانة كندة علوش لزوجها على إنستجرام، حيث وجهت رسالة السبت الماضى قالت فيها: "مع حبيبي.. أبو حياة".

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كندة علوش

من ناحية أخرى عادت الفنانة كندة علوش إلى عالم الدراما من جديد عبر مسلسل "إلا أنا" التي قامت ببطولة أحد حكاياته والتي عرفت باسم "ضى القمر"، حيث خلال حضورهم أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة: "مع حبيبي.. أبو حياة" ونالت الصورعلى إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى جمالهم

ويشارك الفنان عمرو يوسف ببطولة حكاية من حكايات مسلسل "نمرة اتنين" وتحمل اسم "الناحية التانية، ويظهر عمرو فى الأحداث بشخصية رجب متزوج من الفنانة الشابة نهى عابدين وفى نفس الوقت لديه علاقة حب مع الفنانة صبا مبارك وتتطور الأمور خلال الحكاية.حققت الحكاية نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة، خاصة أنها ناقشت قضية هامة بخصوص النساء اللاتي تعانين من مشاكل فى الحمل والإنجاب.