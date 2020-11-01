شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يوجه رسالة لرواد السوشيال: "أرجوكم لا تجرحونا ورفقا بنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا: أوجه من خلالكم نداء لكل رواد السوشيال ميديا رجاء رفقًا بنا، متابعًا: فى كلمة بترفع الإنسان في السماء وفى كلمة بتنزله لسابع أرض، أرجوكم رفقًا بنا وإحنا هنمتعكم بأعمالنا وانتوا إللى عملتونا، خاصة الناس هى راس مالنا" وأضاف: "أنه ساعات بننجرح ويصعب عليك نفسك من كلام البعض.

وعن الخطوط الحمراء في حياة أحمد السقا قال في تصريح لـ"الخليج 365": ولادى ومراتى مقفول علينا ومراتى بهدلوها فى المهرجان بس الحمد لله، وبقدر الإمكان إحنا بنحاول نسعد الناس ونلاقى البعض بيجرحنا بسكينة وأنا بكرر مناشدتى لرواد السوشيال ميديا: أرجوكم إحنا بتوعكم وانتوا اللى عملتونا أرجوكم ما تجرحوناش ولولاكم ما كناش نبقى موجودين".

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من ناحية أخرى يتبقى للنجم أحمد السقا ثلاثة أيام وينتهي من تصوير فيلمه "العنكبوت "

يذكر أن فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائي لطرحه فى دور العرض

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.

ويشارك هذا العام فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" الذى تعاقد على بطولته مع شركة سينرجى بمشاركة أمير كرارة ومى عمر ودياب وإدوارد وتأليف وإخراج محمد سامى للعرض فى شهر رمضان 2021، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويعد من الأعمال المترقبة العام المقبل.