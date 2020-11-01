شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز تحتفل بالهالوين بإطلالات مرعبة × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز دور "ملكة الهالوين" بعدما نشرت العديد من الصور لها خلال احتفالها بالهالوين، حيث ظهرت بأزياء مرعبة وإطلالات مخيفة في تلك الصور التي لاقت تفاعلا كبيرا عبر حسابها الرسمي على انستجرام.



فانيسا هادجنز

وظهرت الممثلة العالمية البالغة من العمر 31 عامًا في صور ترتدي فيها تاجا وسترة سوداء برباط أمامي، كما استكملت إطلالاتها بمكياج مخيف يتناسق مع مناسبة الهالوين.

وفي صور أخرى، أمسكت بسكين وكانت إطلالاتها مرعبة، حيث ابتسمت بعدما وضعت أحمر شفاه أسود إلى جانب وضع غرز بالمكياج حول فمها ، معلقة :"سكين الجزار وبصمات الأيدي الدموية.. سلسلة.. أحب الهالوين".



احتفال فانيسا هادجنز بالهالوين

وفي وقت سابق، احتفلت الممثلة والمغنية الأمريكية فانيسا هادجنز بعيد الهالوين مبكرًا، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين لها من احتفالها بعيد الهالوين، ظهرت فيهما بشخصية مرعبة.

وارتدت المغنية الأمريكية فانيسا هادجنز ملابس تناسب احتفالها بعيد الهالوين، كما نشرت مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير حديثة حققت المظهر المخيف الذي يناسب الهالوين، كما ظهرت مرتدية فستانًا أسود يتميز بخصر رفيع بشكل غير طبيعي.



فانيسا هادجنز في صورة مرعبة

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من ناحية أخرى، شاركت فانيسا هادجنز في الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، الذي بلغت تكلفته نحو 90 مليون دولار أمريكى، وفيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.



إطلالة فانيسا هادجنز في الهالوين



الممثلة فانيسا هادجنز تمسك بسكين



فانيسا هادجنز تحتفل بالهالوين