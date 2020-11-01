شكرا لقرائتكم خبر عن برلين La Casa De Papel يستعيد ذكرياته مع المسلسل بصورة مع دي لا سيرنا وداركو بيريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي بيدرو ألونسو، صاحبة شخصية برلين الشهيرة في مسلسل La Casa De Papel، على استعادة ذكرياته بصورة من وراء كواليس تصوير المواسم الاولي من العمل الدرامي الشهير، حيث نشر صورة تجمعه مع النجم العالمي رودريجو دي لا سيرنا والنجم العالمي داركو بيريك، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".