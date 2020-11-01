- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ما قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية بالأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الآن بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية رقم 29 المقرر بدء فعالياته بعد قليل، والتي تتواصل لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلاً غنائيًا وموسيقى بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس، حيث تحيى حفل الافتتاح الفنانة نادية مصطفي والفنانة الشابة سومة على مسرح النافورة بدار الأوبرا.
تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى.
إضافة إلى عازف الوتيريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضًا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.
وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصورة استثنائية تطبق خلالها كل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس ما قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية بالأوبرا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.