شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ما قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية بالأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الآن بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية رقم 29 المقرر بدء فعالياته بعد قليل، والتي تتواصل لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلاً غنائيًا وموسيقى بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس، حيث تحيى حفل الافتتاح الفنانة نادية مصطفي والفنانة الشابة سومة على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى.