شكرا لقرائتكم خبر عن الماركيزة كارلا نجمة مسلسل Elite تتألق فى أحدث ظهور لها بمناسبة الـ25 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة الشخصية الشهيرة الماركيزة كارلا، نجمة مسلسل Elite، لجلسة تصوير جديدة لها لإحدى المجلات العالمية، والتي ظهرت فيها بعدد كبير من الإطلالات المتنوعة.

ونقلت المجلة عده تصريحات من الممثلة الإسبانية صاحبة الـ20 عامًا، والتي جاءت قائلة: "يمكنني أن استغل كل تعليق لقياس نفسي لعدم الفشل، لا يوجد لدي حساب عبر تويتر لأنني ابتعد عن الجدل بشكل كبير، الى أولئك الذين يتابعونني عبر إنستجرام، أشكركم على اهتمامكم بحياتي المهنية وإرسال حبكم لي باستمرار".

https://www.instagram.com/p/CHC70Y0I18S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Magazine Lifestyle (@magazinelavanguardia) onNov 1, 2020 at 3:06am PST Advertisements

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، كشفت عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل أكثر ومغامرات جديدة بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم فى إحدى الكليات.