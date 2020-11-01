شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجدد تعاونه مع بلال سرور بعد نجاحهما فى أغنية "عيش بشوقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسنى مع بلال سرور فى أغنية من كلماته وألحانه وتوزيع الموزع هانى ربيع في أغنية جديد بعنوان "طمعتيني"، والتى ضمها تامر إلى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذى"، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

ويجدد تامر حسنى تعاونه مع بلال سرور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية "عيش بشوقك"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال وهاني محروس.

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وطرح تامر حسنى أيام الماضية، أغنيتن الأولى "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس، والثانية " فجأة افترقنا" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامرعلى وتوزيع يحيى يوسف.

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.