شكرا لقرائتكم خبر عن سينمات العالم تغلق من جديد بسبب الموجة الثانية من كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحركات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا لمحاربة الموجة الثانية المتصاعدة من حالات COVID-19 ، تتجه إنجلترا إلى إغلاق لمدة شهر، وحسب موقع hollywoodreporter ستصدر أوامر بإغلاق دور السينما، وجميع الشركات غير الأساسية في جميع أنحاء إنجلترا للمرة الثانية هذا العام ، حيث أعلنت الحكومة هناك اليوم الأحد قرار الإغلاق على مستوى البلاد لمدة شهر من الخميس المقبل حتى بداية ديسمبر.



cineworld

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة موجة ثانية مثيرة للقلق من عدوى فيروس كورونا الجديد.

ومع انتشار الموجة الثانية في جميع أنحاء أوروبا ، أعلنت فرنسا وألمانيا عن الإغلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تم إغلاق دور السينما في إيطاليا ، بينما فرضت إسبانيا حظر تجول لوقف انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أنه بعد الإغلاق الأول في مارس ، بدأت معظم دور السينما في المملكة المتحدة في إعادة فتح أبوابها ببطء خلال الصيف ومع ذلك ، اتخذت سلسلة دور العرض الكبري Cineworld - التي تمتلك سينمات Regal في الولايات المتحدة - الشهر الماضي قرارًا صادمًا بإغلاق جميع مواقعها مؤقتًا وذلك بعد تأجيل أصدرا اكبر الأفلام لـ 2021، بما في ذلك فيلم Bond القادم No Time To Die.