شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى أحدث صورة له بصحبة كلبه: Nice selfy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفى شعبان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصورة سيلفى مع كلبه، وعلق عليها بكتابة: "Nice selfy".. وما أن نشر الصورة حتي لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيه ممن أثنوا على الصورة وابتسامته فيها مع كلبه.



سيلفى مصطفى شعبان مع الكلب

وكان أبدى الفنان مصطفى شعبان، سعادته البالغة بعد قرار تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي، حيث غرد عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "وتحقق الحلم.. تدريس مادة احترام الآخر، فخور جدًا باليوم ده وبأولادنا، شكرا فخامة الرئيس للاستجابة السريعة قادرون باختلاف ‎ضد التنمر".

على صعيد آخر، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد سعيد بشير، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "بسم الله.. عش الدبابير أسطورة سرية وسفينة اسم مؤقت" رمضان 2021 بإذن الله".

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ومن ناحية أخرى أجل مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس لما بعد رمضان والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء فى عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمى وسمر مرسى.

وكان غاب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان الماضى للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم فى السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، "أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، "اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد، بالإضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.